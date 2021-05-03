Зеленський президентам у Варшаві: довіра українців до міжнародних законів доволі скептична

"Усі ми хочемо жити у демократичному суспільстві, але у всіх нас різний досвід."

Президент України Володимир Зеленський подякував колегам на саміті у Варшаві за підтримку українського суверенітету.

"Я хочу подякувати. Зараз вже приділялося багато уваги Україні, і постійно партнери підтримують Україну, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Я вам всім вдячний. Сьогодні це дуже важливо, коли анексована частина української території, наш півострів Крим, і коли у нас йде війна на сході. Це і є війна в Європі. Тут дуже важливо, щоб ми були разом", - наголосив Зеленський під час дискусії.

Фото: скріншот

Фото: пресслужба ОПУ

При цьому він зазначив, що всі ми хочемо жити у демократичному суспільстві, але у всіх нас різний досвід.

“Дійсно, в України зовсім інший досвід. Ми багато-багато років, десятиріч виборюємо свою незалежність. І сьогодні те ж саме відбувається на сході нашої країни - ми знову виборюємо свою незалежність", - сказав Зеленський.

"Завжди хтось писав для України закони, ми були частиною тієї чи іншої імперії, і тому довіра до законності, до права, в принципі до міжнародних законів в українців достатньо скептична", - додав український президент.

Фото: пресслужба ОПУ

Президент також привітав Президента Польщі Анджея Дуду з 230-ю річницею Конституції країни.

“Демократичні цінності – ознака історії Польщі. Шаную польську традицію законотворчості та впровадження реформ. Конституція Польщі була проявом прагнення до справедливості, яке об'єднує наші країни та всю європейську спільноту”, – наголосив Зеленський

Нагадаємо, Польща відзначає 230-ту річницю своєї Конституції. Крім Зеленського участь в урочистостях взяли Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Литви Гітанас Наусєда та Президент Латвії Егілс Левітс. Глави держав підписали спільну декларацію, в якій наголосили, що Європа має будуватися на фундаментальних цінностях і принципах.

Також у рамках візиту Зеленського заплановано двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.