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Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі (оновлено)

У межах візиту відбудуться двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.

Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі (оновлено)
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський разом з Президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії сьогодні у Варшаві візьме участь у відзначенні 230-річчя прийняття першої конституції Речі Посполитої.

Про це пише Укрінформ.

У рамках візиту відбудеться президентський саміт, а також двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.

Зустріч президентів відбудеться у королівському замку у Варшаві. Глави держав візьмуть участь у дискусійній панелі на тему майбутнього Європи. Під час неї Президенти спільно вестимуть розмову про Європу, спадщину минулого, спільний історичний досвід та нинішню співпрацю, єдність цінностей і спільне бачення Європи у контексті подій, які зараз мають місце на континенті.

Президенти підпишуть також спільну декларацію у контексті 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої.Після загальної зустрічі Президентів відбудуться двосторонні переговори Президента Анджея Дуди з Президентом України Зеленським. Згодом, планується загальна заява для ЗМІ обох Президентів.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.

Оновлення 12:55. Президент України прибув з робочим візитом до Польщі. 

Фото: пресслужба ОПУ

Нагадаємо, що востаннє Зеленський літав до Польщі в січні 2020 року. Тоді він взяв участь у заходах до 75-ї річниці звільнення Освенцима.

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