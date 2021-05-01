Місто не має повноважень та механізмів заборони мирних акцій, – КМДА

Відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції.

Міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією України.

Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

Так, відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції.

Зокрема, за інформацією КМДА, марш, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС “Галичина”, а як патріотичний марш вишиванок.

“А ті, хто заявляє про те, що місто, нібито, мало заборонити марш – або не компетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів”, – підкреслили в КМДА.

Чиновники нагадали, що громадський порядок під час масових акцій забезпечують правоохоронці. Так само правоохоронні органи розслідують та можуть притягнути до відповідальності громадян, що порушують закон.

У КМДА наголошують – пропаганді тоталітарних режимів не може бути жодного виправдання, навіть, якщо хтось намагається прикритися вишиванками.

Нагадаємо, 28 квітня представники патріотичних та націоналістичних організацій провели у Києві марш вишиванок на честь дня створення дивізії "Галичина".