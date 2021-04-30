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МЗС України засудило марш до дня створення дивізії "Галичина"

"Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність".

МЗС України засудило марш до дня створення дивізії "Галичина"
Фото: Олександр Рудоманов

Міністерство закордонних справ України засудило проведення в Києві маршу до дня створення дивізії СС "Галичина".

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС. Нагадуємо, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні", - заявив речник міністерства Олег Ніколенко.

Міністерство нагадало також, що за тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів в роки Другої світової війни.

"Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що в Україні діє закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки".

Він засуджує комуністичний і нацистський режими як злочинні на законодавчому рівні. Закон вводить заборону на публічне заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів, заборону публічного використання і пропаганди їх символіки.

В той же час символіка дивізії "Галичина" не є забороненою. Емблема дивізії містила стилізоване зображення лева, який був і є основним елементом символіки Львова та Галичини. Есесівських рун у військовій символіці "Галичини" не було.

Її члени не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, а сама ця структура не була визнана злочинною.

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