Корнієнко: "Слуга народу" не обговорює відставку жодного міністра, у тому числі - Марченка

Фракція "Слуга Народу" не обговорює питання про відставку уряду чи окремих очільників міністерств, зокрема – міністра фінансів Сергія Марченка.

Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко.

Він розповів, що постанова про звільнення Марченка з посади міністра фінансів була "ініціативою окремих представників фракції".

"Проте, вивчивши питання, вони відкликали проєкт постанови. Відповідна заява на ім’я голови Верховної Ради вже написана", - зазначив Корнієнко.

"На сьогодні немає офіційних пропозицій по заміні того чи іншого урядовця. Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються. Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій по заміні когось із урядовців, які б набрали 226 голосів «за», – немає", - наголосив він.

Нагадаємо, 9 квітня розпочалася заочна сварка між Михайлом Саакашвілі та Марченком, коли голова виконавчого комітету Національної ради реформ звинуватив міністра в корупції.

Пізніше в інтерв'ю LB.ua, Марченко назвав Саакашвілі шулером з великої дороги, а той у відповідь - обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою".