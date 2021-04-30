Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
ГоловнаПолітика

Корнієнко: "Слуга народу" не обговорює відставку жодного міністра, у тому числі - Марченка

Депутати, які подали проєкт постанови про звільнення голови Мінфіну, відкликали документ.

Корнієнко: "Слуга народу" не обговорює відставку жодного міністра, у тому числі - Марченка
Фото: Макс Требухов

Фракція "Слуга Народу" не обговорює питання про відставку уряду чи окремих очільників міністерств, зокрема – міністра фінансів Сергія Марченка.

Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко.

Він розповів, що постанова про звільнення Марченка з посади міністра фінансів була "ініціативою окремих представників фракції".

"Проте, вивчивши питання, вони відкликали проєкт постанови. Відповідна заява на ім’я голови Верховної Ради вже написана", - зазначив Корнієнко.

"На сьогодні немає офіційних пропозицій по заміні того чи іншого урядовця. Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються. Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій по заміні когось із урядовців, які б набрали 226 голосів «за», – немає", - наголосив він.

Нагадаємо, 9 квітня розпочалася заочна сварка між Михайлом Саакашвілі та Марченком, коли голова виконавчого комітету Національної ради реформ звинуватив міністра в корупції.

Пізніше в інтерв'ю LB.ua, Марченко назвав Саакашвілі шулером з великої дороги, а той у відповідь - обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також