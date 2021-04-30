Україна та Світовий банк завершили спільний проєкт на $450 млн

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (група Світового банку) завершили "Другий проєкт покращення автомобільних доріг та безпеки руху" на загальну суму 450 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

У 2012 році Україна взяла у Світового банку кредит на ремонт дороги Київ – Харків.

Завдяки цим грошам 84 км автомобільної дороги М-03 на ділянці Лубни – Полтава було доведено до категорії швидкісного шосе. Також побудували три нових об’їзди населених пунктів, включно із Південно-західним об’їздом Полтави.

Зараз замість старої дороги збудовано дві окремі проїзні частини по 2 смуги руху в кожному напрямку з розмежувальною смугою між ними. Завдяки виведенню траси за межі населених пунктів максимальна дозволена швидкість руху 110 км/год забезпечена по всій ділянці.

В межах наступного проекту активно ведуться будівельні роботи на наступній ділянці траси М-03 від Полтави до Валок в напрямку Харкова.

Загальна кількість проєктів Світового банку в Україні - дев'ять інвестиційних операцій МБРР, плюс одна програма фінансування на основі результатів (PforR). Загальна сума позик - 3,19 млрд доларів США, включаючи 148 мільйонів доларів фінансування Фонду чистих технологій (CTF).