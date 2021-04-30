Найближчим часом проведуть конкурси на посади трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу", – Вітренко

Найближчим часом має відбутися конкурс на посаду трьох з чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз". Про це у відповідь на питання кореспондента LB.ua на брифінгу повідомив новий голова правління Юрій Вітренко.

Він зазначив, що розуміє занепокоєність послів країн G7 та Держдепу США щодо такої стрімкої зміни голови правління, але запевнив, що НАК надалі буде конструктивно співпрацювати з міжнародним партнерами.

"Занепокоєння зрозуміле, треба вирішити питання конкурсу на посади членів наглядової ради. Вона складається з семи членів, наразі є одна вакансія. Чотири члени з них незалежні, саме тут є вакансія. Також не приступив до виконання обов'язків один з членів наглядової ради від держави. З трьох незалежних членів у двох спливає термін повноважень, треба нині конкурс на трьох незалажних членів", - зазначив він.

Вітренко додав, що поточний склад наглядової ради був обраний поза стандартною процедурою, оскільки попередній склад достроково завершив роботу на знак протесту проти роботи уряду часів Володимира Гройсмана.

"Для Нафтогазу важливий повний склад наглядової ради, щоб суспільство розуміло, що склад має фах, здатність і чесність ефективно регулювати менеджмент "Нафтогазу"", - сказав новий голова правління.

Нагадаємо, що 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Для цього уряд змінив правила призначення голови правління НАК "Нафтогаз".

На звільнення керівництва "Нафтогазу" відреагували у Держдепі США. Там зазначили, що "повага до корпоративного управління - це ключ до підтримки впевненості в зобов'язаннях України щодо реформ". Схожу позицію висловили і посли країн G7. А от пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що звільнення керівництва викликає серйозні запитання.