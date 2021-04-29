Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва

Посли країні "Великої сімки" відреагували на звільнення голови правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва.

У заяві в спільному твіттер-аккаунті йдеться про те, що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання.

"Посли G7 зауважують рішення Кабміну про звільнення голови правління і наглядової ради НАК "Нафтогаз". Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України", - заявили посли.

Нагадаємо, що 28 квітня Кабінет міністрів несподівано звільнив голову правління "Нафтогазу", який займав цю посаду з 2014 року. Його контракт діяв до березня 2024 року.

Головою правління "Нафтогазу" став Юрій Вітренко, якого було звільнено з компанії рік назад начебто на особисту вимогу Коболєва. Останні кілька місяців Вітренко був в.о. міністра енергетики України, але Верховна Рада двічі відхилила його кандидатуру на призначення повноцінним міністром.

Юрій Вітренко представляв інтереси України в Стокгольмському арбітражі під час успішного суду з "Газпромом", а потім домовлявся з Росією про новий транзитний контракт.