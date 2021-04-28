О 16:00 розпочинається трансляція онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму «Україна і Сполучені Штати: про унікальні шанси партнерства», присвячена найважливішим завданням актуального діалогу між Києвом і Вашингтоном.
- Кремль відступив, але російська загроза не зникла.
- Як вплинув Вашингтон на агресивні наміри Москви?
- Які пріоритети сьогодні в України і США?
- Які висновки треба зробити з останньої ескалації Кремля?
Ці та інші запитання – у прямому діалозі за участю високопоставленого представника Державного департаменту Сполучених Штатів.
Учасники події:
Джордж Кент - спеціальний гість Київського Безпекового форуму, заступник помічника Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин, який здійснює загальне керівництво українського напрямку діяльності Державного департаменту США.
Іванна Климпуш-Цинцадзе - Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу.
Посол Деніел Фрід - почесний член Атлантичної Ради, помічник Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин у 2005-09 роках.
Андрій Гундер - Президент Американської Торговельної палати в Україні.
Арсеній Яценюк - Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового форуму.
Данило Лубківський - Директор Київського Безпекового форуму (модератор дискусії).