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Чернишов розповів про схвалені урядом ініціативи Мінгромад

Зокрема, затвердили розпорядження про схвалення концепції щодо питної води. 

Чернишов розповів про схвалені урядом ініціативи Мінгромад
Фото: Макс Требухов

На засіданні уряду 28 квітня схвалили низку ініціатив, спрямованих на зміни в різних напрямках та сфер діяльності, за які відповідає Міністерство розвитку громад та територій.

Про це у Facebook повідомив голова міністерства Олексій Чернишов.

"Уряд затвердив розпорядження «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022—2026 роки». Передбачено можливість фінансування проєктів будівництва водопровідних мереж, очисних споруд, мереж водовідведення", - написав він.

Також ухвалили постанову "Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики". 

"Частина бюджетних коштів буде спрямована на здійснення заходів, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки та забезпечення проведення заходів в рамках головування України в Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону", - пояснив міністр. 

Крім того, міністри схвалили проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства у відповідність до Закону України "Про адміністративні послуги". 

Уряд також затвердив перелік категорій будівельної продукції та затвердив оновлений Перелік суб’єктів нормування у будівництві. Мінрегіоном сформовано план робіт із нормування на 2021 рік, яким передбачено актуалізацію понад 30 державних будівельних норм. Це – майже третина чинних на сьогодні державних будівельних норм.

"Схвалено й розроблений Мінрегіоном проєкт постанови щодо внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва для забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації об’єктів протягом усього періоду їх існування", - додав міністр.

Також Кабмін призначив головою Державної інспекції архітектури та містобудування Сергія Кривоноса. 

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