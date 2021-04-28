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Кабмін вирішив провести експеримент з реєстрації ФОПів без участі держреєстратора

Спрощення процедури буде діяти два роки.

Кабмін вирішив провести експеримент з реєстрації ФОПів без участі держреєстратора
Фото: femidaline.com

Кабінет міністрів на засіданні в середу вирішив провести експеримент з реєстрацією фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі, без участі державного реєстратора.

На сайті Міністерства юстиції повідомляється, що експеримент триватиме два роки.

Зараз зареєструватися як ФОП можна онлайн через Єдиний вебпортал електронних послуг "Дія". Цією послугою скористалося вже більше 100 тисяч осіб.

Після того, як особа авторизується у "Дії" та подає заяву на відкриття ФОП, окрема людина – державний реєстратор – повинна переглянути усі введені дані та прийняти подальше рішення. В рамках експерименту вся перевірка даних проходитиме в автоматичному режимі.

"Постановою Уряду визначено, що протягом двох років проводитиметься експериментальний проєкт щодо здійснення державної реєстрації фізичної особи підприємцем у автоматичному режимі без участі держреєстратора. Тобто, людина авторизується та подає заявку про відкриття ФОП через портал Дія. Після цього ця заявка передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП. Тобто, уся перевірка даних проходитиме у реєстрах без участі людей", – пояснив міністр Денис Малюська.

Міністерство очікує, що це зменшить час на реєстрацію, скоротить кількість необґрунтованих відмов у державній реєстрації, усуне корупційний чинник та зайві черги в центрах надання адмінпослуг.

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