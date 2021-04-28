Тариф на світло у травні і червні залишився на рівні 1,68 грн за кВт-год

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціна на електроенергію для населення у травні і червні залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Про це він повідомив на засіданні уряду в середу.

"Ціна на електроенергію для людей залишається 1 грн 68 коп. за кВт/год. Уряд продовжує механізм дії ПСО до 30 червня", - йдеться в повідомленні його пресслужби.

Шмигаль повідомив також про нові правила, які дозволяють "Енергоатому" та "Укргідроенерго" продавати електроенергію напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП "Гарантований покупець".

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. Нова фіксована ціна становить 1,68 грн/кВт-год із ПДВ.

На перший квартал 2021 уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно якої ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (за виключенням добового зонного обліку). Пізніше її дію продовжили на квітень, а тепер - і на травень-червень.