Шмигаль: Уряд не змінюватиме модель адаптивного карантину на свята

Кабінет Міністрів України не буде змінювати модель адаптивного карантину на травневі свята, оскільки вона демонструє свою дієвість.

Про це на своїй сторінці у соцмережі “Facebook” написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що цього тижня з “червоної” зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей.

“Аби м’яко пройти період травневих свят, обговорив цього тижня питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій. Ми цінуємо та дякуємо її членам за розуміння й сприяння в протидії поширенню коронавірусу”, – додав він.

Він закликав українців проявити відповідальність, обачність і уникати масових скупчень на свята.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко дав рекомендації щодо святкування Великодня. Громадян просять утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не наражати один одного на небезпеку.

Особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня затвердила і київська влада.