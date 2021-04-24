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Кіпр вводить з неділі жорсткий локдаун, для туристів зміняться правила

Обмеження триватимуть до 9 травня.

Кіпр вводить з неділі жорсткий локдаун, для туристів зміняться правила
Фото: EPA/UPG

Кіпр з 26 квітня до 9 травня включно вводить жорсткий великодній локдаун через зростання кількості випадків коронавірусу.

Про це пише avianews.com.

Нові обмеження поширюються не тільки на мешканців острова, а й туристів, які в цей час будуть на Кіпрі.

Якщо зараз вихід за територію готелю можливий після отримання авторизації два рази на день, то після початку локдауну буде дозволена лише одна прогулянка.

Туристи обов'язково повинні отримати дозвіл, в іншому разі їх може оштрафувати поліція.

Комендантська година на Кіпрі під час локдауну буде діяти з 21:00 до 05:00. В цей час залишати територію готелю не можна.

Роботу всіх закладів культури і громадського харчування призупинять. Останні зможуть працювати для доставки їжі додому або на виніс.

Зараз Кіпр дозволяє в'їзд туристів з обмеженої кількості країн, в яку увійшли Україна, Білорусь і Росія.

Оскільки всі три країни віднесені до "червоної" зони, мандрівникам необхідно зробити один ПЛР-тест на коронавірус перед вильотом, а другий після прибуття на Кіпр.

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