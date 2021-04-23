У Франції уродженець Тунісу з ножем напав на поліцейську дільницю, є жертви

У французькому місті Рамбуйє неподалік від Парижу чоловік з ножем скоїв напад на території поліцейської дільниці. Від ножових поранень загинула співробітниця поліції.

Як повідомляє BFMTV, 36-річний чоловік ударив поліцейську ножем у шию. 49-річна жінка померла від отриманого поранення. Поліцейські застрелили нападника.

Наразі мотиви нападника невідомі. За фактом нападу почато розслідування.

Вбивство поліцейської класифікується як можливий терористичний напад, передає AP.

Повідомляється, що нападник - уродженець Тунісу. 36-річний чоловік кілька років тому незаконно в'їхав до Франції, але в 2019 році був легалізований. Раніше у поле зору поліції він не потрапляв.

На місце події виїхав прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

За останні роки Франція пережила хвилю ісламського екстремізму. З моменту нападу на редакцію Charlie Hebdo в 2015 році в країні від рук джихадистів загинуло понад 250 осіб.