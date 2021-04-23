Латвія, Литва і Естонія висилають російських дипломатів у знак солідарності з Чехією

Латвія вирішила вислати з країни одного російського дипломата у знак солідарності з Чехією.

Про це йдеться на сайті МЗС Латвії.

"Міністр закордонних справ Едгар Рінкевичс прийняв рішення оголосити одного дипломата посольства Російської Федерації небажаною особою в Латвійській Республіці (персоною нон грата). Рішення міністра прийнято у знак солідарності з урядом Чеської Республіки в зв'язку з нелегальними діями російських розвідувальних служб в Чеській Республіці, та на основі оцінки дій дипломата російського посольства і констатував допущених ним порушень в Латвії", - йдеться в заяві міністерства.4

Рішення передали повноважному повіреному посольства РФ у Латвії Володимиру Васильєву.

Міністерство підкреслило, що Латвія зацікавлена у відносинах з Росією, які б спиралися на взаємну повагу, міжнародне право та принципи Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Дії Росії тривали час свідчать про порушення цих принципів.

Одного дипломата також вирішило вислати Міністерство закордонних справ Естонії.

Росія грубо порушила міжнародне право на території країни-члена Євросоюзу і НАТО, що підриває суверенітет Чехії та призвело до загибелі двох людей. Така поведінка загрожує безпеці і стабільності Європи і є неприпустимою, йдеться в заяві міністерства.

Щоб висловити солідарність, Естонія висилає дипломата, чия діяльність не відповідає обумовленої Віденською конвенцією дипломатичної діяльності.

Двох російських дипломатів висилає Литва.

"Сьогодні, 23 квітня, в МЗС ЛР було викликано представника РФ в Литві, йому була вручена нота, в якій повідомляється, що двох дипломатів за діяльність, непоєднуванe зі статусом дипломатів, визнали персонами нон грата, тому вони повинні покинути територію Литви протягом семи днів ", - повідомило міністерство.

За його словами, так Литва висловлює повну підтримку Чехії.

Нагадаємо, що 17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу.

Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.