Вибухи на складах зброї у Чехії готували шестеро співробітників російського ГРУ, - Bellingcat

У підготовці вибухів на складах в Чехії у 2014 році брали участь як мінімум шестеро агентів Головного розвідувального управління РФ з підрозділу 29155.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на нове розслідування групи Bellingcat, опубліковане у виданні Respekt.

За даними розслідувачів, операція проходила під особистим наглядом командира загону генерал-полковника Андрія В. Авер'янова, який повернувся в Москву за кілька годин після вибуху в Врбетіцах. Наразі відомо лише дві події, в яких Авер'янов таким чином брав участь за межами Росії.

Операція, ймовірно, повинна була відбутися трохи раніше, але її відклали приблизно на тиждень. Деякі члени групи 29155 прибули до Чехії через сусідні країни, а також з підготовчої місії зі Швейцарії.

Перші два члени підрозділу прибули на початку 2014 року. Спочатку Сергій Федотов прибув до Праги 26 січня 2014 року, і раніше Bellingcat впізнали його під справжнім ім'ям як Денис В'ячеславович Сергєєв. Він є третім нападником на подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році.

Сергєєв повернувся з Праги до Москви за тиждень, 2 лютого 2014 року. Через два тижні в Прагу прибув інший член загону 29155 Єгор Гордієнко (подорожував під прикриттям як Георгій Горшков), який пробув там тиждень і покинув країну 24 лютого 2014 року. Саме Сергєєв і Гордієнко приїхали в Болгарію роком пізніше - в той час, коли у Еміліана Гебрева, відомого болгарського торговця зброєю, з'явилися симптоми, що нагадують отруєння. Пізніше з'ясувалося, що ГРУ намагалося його отруїти.

Сергєєв і Гордієнко у вересні 2014 року обидва агенти вилетіли з Москви в Женеву, зареєструвалися в готелі Nash Airport Hotel і наступного ранку орендували BMW 116i в Sixt Car Rental. Вони повернули її через п'ять днів з 545 км пробігу. У минулому телефон Сергєєва знаходився в гірському районі Шамоні, де, як повідомляють французькі ЗМІ, західні спецслужби виявили базу матеріально-технічного постачання підрозділу 29155.

Під час операції "Врбетіце" командир загону Авер’янов використовував фіктивний паспорт, виданий на ім’я Андрія Оверьянова. До Європи він прилетів рейсом російської компанії “Аерофлот”, приземлившись у Відні 13 жовтня 2014 року. Двома днями раніше в Австрію прибув ще один співробітник підрозділу – Микола Єжов. Він також подорожував під вигаданим ім’ям – і одночасно з Єжовим агенти Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін прилетіли з Росії в Європу і приземлилися в Празі. В цей же час ще двоє із загону 29155 перебралися в Європу під справжніми іменами Олексій Капінос і Євген Калінін.

Під час прикордонного контролю в аеропорту Праги Чепіга і Мішкін показали свої фіктивні паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова, а їх легендою був продаж спортивного харчування. Про цей же рід занять вони заявили на каналі Russia Today чотири роки по тому, коли британці розкрили їх особистості після нападу на Скрипаля та пояснювали, що їздили в Солсбері не вбивати, а помилуватися місцевим собором.

Інформація на квитках вказує, що Чепіга і Мішкін мали відкриту дату зворотного рейсу з Чехії. Під час свого недовгого перебування в Празі Чепіга опублікував фотографію з центру Праги в соціальній мережі. У той час, коли вони з Мішкіним переїхали до Моравії ближче до складу Врбетіце і жили в готелі Corrado в Остраві, Єжов, член загону 29155, орендував машину в Австрії.

Гіпотеза розслідувачів полягає в тому, що Єжов забрав Авер’янова на орендованій машині в Відні, і вони обидва поїхали до Острави, де зустрілися з Чепігою і Мішкіним, щоб допомогти їм підготуватися до операції. У Авер’янова в цей час був вимкнений мобільний телефон, він включився в другій половині дня 16 жовтня, тобто після вибуху в Врбетіцах.

У момент вибуху Чепіга і Мішкін відправлялися до Відня рейсом "Аерофлоту" в Москву. Літак вилетів о 10:05 ранку. У той же день до Відня повернулися також Авер’янов і Єжов.

Нагадаємо, 17 березня Чехія оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства, які були ідентифіковані як офіцери російської розвідки. Росія у відповідь вислала 20 дипломатів з політичного відділу посольства Чехії.

У посольстві РФ в Чехії числяться близько 120 співробітників, у посольстві Чехії - вдвоє менше, близько 60 осіб.

Дипломатичний конфлікт між двома країнами пов'язаний з тим, що Чехія назвала російську розвідку винною у підриві складу боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Більше того, до підриву причетні ті ж оперативники, що підозрюються у отруєнні російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля. Анатолій Чепіга (Руслан Боширов) у Чехії працював під іменем Руслан Табаров, а Олександр Мішкін (Олександр Петров) - під іменем Микола Попа.