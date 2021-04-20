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Армія Чаду після смерті президента розпустила парламент і закрила кордони

Військові обіцяють демократичні вибори після перехідного періоду.

Військові розпустили уряд і парламент Чаду після загибелі президента країни Ідріса Дебі на передовій.

Як повідомляє AFP, збройні сили також оголосили про введення комендантської години і закриття зовнішніх кордонів. Армія обіцяє провести демократичні вибори після перехідного періоду.

Нагадаємо, президент Чаду Ідріс Дебі, який правив 30 років, отримав смертельні поранення в бою з повстанцями. Він загинув через день після того, як був обраний на президентський термін вшосте.

Ідріс Дебі прийшов до влади в 1990 році в результаті державного перевороту. У 1996 році, через шість років після захоплення влади, Дебі вперше був обраний главою держави. Він виграв всі наступні вибори.

Опозиція Чада відмовилася від участі у виборах в 2006 і 2011 роках через внесення змін до конституції, а вибори 2015 року були відзначені обвинуваченнями у фальсифікації.

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