Путінський омбудсмен відмовився відвідати Навального в колонії

"Ну, приїду, побачу хвору, нездорову людину і що? Це пахне дешевим піаром".

Голова Ради з прав людини при президентові Російської Федерації Валерій Фадєєв не планує візит в колонію, де відбуває покарання засуджений опозиціонер Олексій Навальний.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Ну, приїду, побачу хвору, нездорову людину і що? Це пахне дешевим піаром. Ми і так представляємо, що там відбувається. Поки - абсолютно не плануємо", - сказав Фадєєв, відповідаючи на питання журналіста в Нижньому Новгороді про плани відвідати колонію.

Він назвав "природним" погіршення здоров'я Навального на тлі голодування і порадив фому їсти.

"Я зараз кажу як обиватель, не як лікар: якщо стан здоров'я його погіршився від того, що він не їсть, то що скаже лікар? Треба їсти", - сказав Фадєєв.

Нагадаємо, 44-річний опозиційний політик Олексі Навальний з лютого знаходиться за гратами. Його ув'язнили за кримінальною справою, яку він вважає політично мотивованою. У колонії стан його здоров'я, підірваний отруєнням "Новачком", різко погіршився. Прихильники Навального бояться, що він може померти.

31 березня Навальний оголосив голодування у знак протесту проти того, що до нього не пускають лікарів. Ситуацією з опозиціонером занепокоєні на Заході, а США навіть пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре у колонії.

19 квітня на сайті управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області з'явилося повідомлення, що Навального вирішили госпіталізувати.