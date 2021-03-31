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Російський опозиціонер Навальний у колонії оголосив голодування

Він зауважив, що ув'язнені змушені вдаватися до таких кроків, оскільки в них немає інших методів боротьби.

Російський опозиціонер Навальний у колонії оголосив голодування
Фото: EPA/UPG

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який з 15 березня перебуває в колонії № 2 в місті Покров Володимирської області, оголосив голодування.

Про це він повідомив в Instagram.

"Хто лежить у робі, лисий, в окулярах на ліжку з Біблією у руках? Це я. З Біблією, бо це єдина книга, яку я зміг отримати за три тижні. А на ліжку (суперскандальне порушення правил), тому що оголосив голодування", - написав Навальний.

Він зауважив, що ув'язнені змушені вдаватися до таких кроків, оскільки в них немає інших методів боротьби. За його словами, замість медичної допомоги влаштовують "тортури позбавленням сну", будячи по вісім раз за ніч.

"Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Тому лежу голодний, але поки що з двома ногами", - додав Навальний.

Нагадаємо, Навального заарештували в Москві 18 січня одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався після замаху.

2 лютого районний суд Москви призначив йому 3,5 роки колонії загального режиму у старій кримінальній справі "Ів Роше" (умовний термін замінили на реальний), а 20 лютого це рішення підтвердила апеляційна інстанція. З урахуванням часу, який Навальний раніше відбув під домашнім арештом, термін ув'язнення становитиме близько 2 років і 5 місяців.

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