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Україна вийшла з договору з Росією про співпрацю в галузі туризму

Угода діяла з 1999 року.

Україна вийшла з договору з Росією про співпрацю в галузі туризму
Фото: kmu.gov.ua

Україна вийшла з договору про співпрацю з Росією в галузі туризму, яка була підписана 16 липня 1999 року.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.

Рішення прийнято через збройну агресію Російської Федерації проти України, яка поставила хрест на співпрацю в галузі туриму.

Міжнародні договори України, укладені від імені уряду, які не потребували ратифікації в Верховній Раді чи затвердження президентом, можуть бути припинені постановою Кабінету міністрів.

Міністерство закордонних справ повинно повідомити уряд РФ про рішення Кабміну.

Нагадаємо, що у 2019 році Кабінет Міністрів припинив дію угоди з Росією про обмін правовою інформацією. Він діяв з 1995 року.

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