ОБСЄ в останній момент продовжила мандат місії в Україні до 2022 року

Мандат Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні подовжено на один рік - до 31 березня 2022 року.

Відповідне рішення під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у середу, 31 березня, ухвалили делегації всіх 57 країн-учасниць організації. Також схвалено бюджет Спеціальної моніторингової місії на новий річний період – з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року.

Таким чином, роботу СММ ОБСЄ в Україні було продовжено практично в останній момент, адже нинішній мандат місії закінчувався 31 березня 2021 року.

В українському МЗС привітали ухвалення постійною радою ОБСЄ консенсусного рішення про продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні.

"Україна вдячна Шведському головуванню в ОБСЄ та державам-учасницям за підтримку звернення Уряду України продовжити роботу місії на наступні 12 місяців", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС.

У МЗС вважають, що продовження мандата забезпечить безперервну моніторингову діяльність СММ ОБСЄ в Україні для об’єктивного та своєчасного інформування міжнародного співтовариства про прояви збройної агресії Російської Федерації проти України. Місія й надалі відстежуватиме розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, особливо в районах, прилеглих до тимчасово непідконтрольної Уряду України ділянки українсько-російського державного кордону.

"МЗС України наголошує, що мандат СММ ОБСЄ передбачає безпечний і надійний доступ спостерігачів до всієї території України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь. Вважаємо неприпустимими дії Російської Федерації, спрямовані на обмеження моніторингової діяльності СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях на сході України та блокування доступу місії до тимчасово окупованого Криму. Російська сторона має негайно припинити перешкоджати місії виконувати свій мандат", - наголошується в заяві.

МЗС очікує, що СММ ОБСЄ також посилить моніторинг інших протиправних дій Росії: триваючої мілітаризації Криму, обмежень свободи судноплавства в Азовсько-Чорноморському регіоні, порушень фундаментальних принципів та зобов’язань ОБСЄ, зокрема поваги суверенітету, недоторканості кордонів та територіальної цілісності держав.

26 березня МЗС України виступило із заявою, у якій назвало неприйнятним той факт, що деякі держави-члени ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців.

Місія працює в Україні з березня 2014 року. СММ ОБСЄ є неозброєною цивільною місією, яка спостерігає за ситуацією в усіх регіонах України. Вона регулярно готує звіти про обстановку в країні, а також бере участь в переговорах між сторонами конфлікту на Донбасі.