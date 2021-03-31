РНБО схвалила основні показники оборонного замовлення на 2021-2023 роки

Рада національної безпеки і оборони 11 березня схвалила основні показники оборонного замовлення на 2021-2023 роки.

Це рішення було введено в дію указом Володимира Зеленського №132/2021 від 30 березня.

РНБО доручила Кабінету міністрів протягом двох тижнів доопрацювати їх та затвердити.

Уряду заборонили допускати недофінансування оборонного замовлення на 2021 рік, а пріоритетні проєкти, такі як розвиток ракетного озброєння, фінансувати виключно за рахунок загального фонду державного бюджету.

Кабмін також повинен затвердити умови надання державних гарантій для забезпечення боргів оборонних підприємств, а після цього - забезпечити укладення ними державних контрактів оборонного замовлення протягом трьох місяців.

Також має бути автоматизовано процедури формування й виконання зведеного трирічного плану закупівель.

Крім того, у рішенні зазначається, що уряд має забезпечити розробку та схвалення проекту закону про Державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням пропозицій РНБО щодо статей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Державні замовники повинні укласти довгострокові контракти з підприємствами ОПК на розробку та виробництво озброєння, військової та спеціальної техніки і забезпечити імпорт тих позицій, які не виробляються в Україні.

Рішення РНБО є частково таємним.

Нагадаємо, що у 2020 році "Укроборонпром" отримав рекордне держзамовлення на 30 мільярдів гривень.