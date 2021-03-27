Тест на конституційність: чи мав право Володимир Зеленський звільнити двох суддів КС

Як йдеться у документі, Указ підписано відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17 частини першої, частини третьої статті 106 Конституції України, статей 3 і 13 Закону України “Про національну безпеку України” з метою гарантування прав і свобод людини та громадянина, забезпечення державної незалежності та національної безпеки. Зеленський також взяв до уваги заяву Верховної Ради України у зв'язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності, затверджену Постановою Верховної Ради України від 17 лютого 2021 року . У ній підкреслено, що “узурпація влади у 2010-2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки й оборони України, порушення прав і свобод людини”. В Указі Зеленського також зазначено, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини та громадянина.

Фото: Макс Требухов

Це не перша спроба Президента поставити крапку в конституційній кризі після скандального рішення КСУ про скасування е-декларування. Ще в кінці грудня 2020 року Зеленський підписав Указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення. У відповідь на це в КСУ заявили, що Глава держави вийшов за межі своїх повноважень. Та закликали скасувати цей Указ, пригрозивши президентові кримінальною відповідальністю. Весь цей час Тупицький відмовлявся визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускала його на робоче місце.

Фото: Макс Требухов Олександр Тупицький

LB.ua запитав у правників їх ставлення до Указу Президента. Оцінки, прогнози юридичних та політичних наслідків розділилися. В «Слузі народу» скасування Указів Януковича називають конституційним. Натомість юристи з багаторічним досвідом – колишній заступник голови КС Володимир Шаповал та екснардеп Леонід Ємець –наголошують: рішення Зеленського порушує Конституцію і має ознаки узурпації влади. А Тупицький та Касьмінін зможуть оскаржити цей Указ не лише у Верховному суді, а й без проблем виграти в ЄСПЛ.

«Указ Зеленського – на сто відсотків є конституційним. Навіть у разі його оскарження, підстав для його скасування не бачу»

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Федір Веніславський, представник Президента в Конституційному Суді України, народний депутат фракції «Слуга народу»:

Будь-який Указ Президента, як і закон, є конституційним. Сама конституційність презюмується відповідно до конституційного права доки не буде встановлена його неконституційність рішенням КСУ. На моє суб’єктивне переконання, цей Указ Володимира Зеленського є повністю конституційним. Він підписаний відповідно до повноважень Президента як гаранта державного суверенітету та територіальної цілісності. Указ виданий на виконання рішення РНБО минулої п’ятниці, де доручено було здійснити ревізію Указів Президента, які створюють загрозу національній безпеці, територіальній цілісності та державному суверенітету. В такому випадку після аудиту відповідною службою було зроблено висновок, що діяльність пана Тупицького та пана Касьмініна становили загрозу національній безпеці, територіальній цілісності та державному суверенітету. Тому Президент діяв у повній відповідності до своїх конституційних повноважень.

Юридичним наслідком Указу буде поява двох вакантних посад в КСУ. Думаю, що наступним кроком буде оголошення конкурсу на заняття цих вакантних посад суддів КСУ. Особи, які будуть вважати, що є підстави для сумніву в законності Указу, зможуть оскаржити його в порядку адміністративного судочинства – у Верховному суді. Суб’єкт конституційного подання (наприклад, не менше 45 народних депутатів Верховної Ради України, Уповноваженого ВР з прав людини та Уповноваженого Верховного суду) зможуть звернутися з цього приводу до КСУ. А до цього, поки не буде розгляду справи та не буде ухвалено рішення, Указ Президента 100%-во є конституційним. Я вважаю, що навіть у разі його оскарження, підстав для його скасування я не бачу.

Щодо політичних наслідків, то я думаю, що вони будуть дуже гарними. Суспільство точно підтримає таке рішення Президента. Оскільки діяльність пана Тупицього та особливо пана Касьмініна явно суперечили засадам національної безпеки. Суспільство було вкрай незадоволене позиціями цих громадян та рішенням КСУ від 27 жовтня, яким було скасовано фактично антикорупційне законодавство. Ми знаємо, що суспільство вкрай засуджувало такі дії КСУ. Щобільше, таке рішення КСУ суперечило конституційним цінностям. Зокрема, євроатлантичній інтеграції України. З політичної точки зору пан Тупицький своїми діями, починаючи з 2014 року, демонстрував, що він фактично підтримує незаконну окупацію Росією нашої території – АРК. Він укладав договори за законодавством РФ, яке не має діяти на території АРК. І він мав усвідомлювати це. Тому цей Указ Володимира Зеленського знайде підтримку суспільства та різних політичних сил. Звичайно, опозиційні сили, які є агентами РФ, будуть його засуджувати. Але я думаю, що підстав для оскарження Указу немає».

«Указ Президента поставить крапку в конституційній кризі»

Фото: sud.ua

Ольга Совгиря, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, народний депутат фракції «Слуга народу»:

Є рішення РНБО. Відповідно до якого підлягають ревізії всі Укази президента Януковича. В межах цієї ревізії Президент Володимир Зеленський видав зазначений Указ.

Щодо юридичних наслідків, то Указ підлягає виконанню з дня його опублікування. Тобто вже з того моменту, як він опублікований, ці судді припиняють свої повноваження.Указ – це юридичний акт, тому я сумніваюся, що можуть бути якісь серйозні політичні наслідки. Швидше за все Президент найближчим часом призначить суддів на вакантні посади. І таким чином вся ця ситуація буде вирішена.

Я думаю, що таким чином буде поставлена крапка в конституційній кризі, яка розпочалася після рішення КСУ (по е-декларуванню).

Зрозуміло, що Тупицький та Касьмінін зможуть оскаржити це рішення. Це може бути через КСУ, Верховний суд. Єдине що, звернутися саме до КСУ Тупицький та Касьмінін особисто не зможуть. Це має бути звернення або 45 народних депутатів, або Уповноваженого ВР з прав людини, Верхового суду чи АРК».

«Указ Зеленського – це сигнал для суддів загальних судів, які були призначені за Януковича та суддів КСУ Порошенка»

Фото: Макс Требухов

Чи є конституційним цей Указ Президента? Чекайте, а до чого Конституція в цій країні? На жаль, я не жартую. Хто взагалі про це сьогодні думає! Забудьте. Це вже нікого не цікавить. Головне, що народ, піпл масово підтримає це. Облиште все інше. Хто ту Конституцію читав. «Все нормально, гарно, швидко, Президент – молодець, супер і це круто», – так будуть думати.

Коли я працював в Секретаріаті Президента, до мене порадитися приходив Ігор Пукшин (екс-заступник Секретаріату Президента Віктора Ющенка та юридичний партнер ексголови Офісу Президента Андрія Богдана). Ще тоді він говорив мені: «а що буде, якщо Президент скасує Укази своїх попередників?». Я тоді йому відповів: «Ти знаєш, Ігорьок, уявити ситуацію: народилася дитина, батькам видали документ, свідоцтво про народження. А потім якійсь добродій взяв та скасував його, визнав таким, що воно втратило чинність. Так що? Від цього дитини не стало?». Він суворо мене послухав. Але, як казали у свій час: «Ленін помер, але ідеї його живі». Пукшин, слава богу, живий, як і його ідеї. З того часу навіть з’явився жартівливий термін до таких рішень – «пукшинізми». От цей Указ Зеленського – це «пукшинізм».

Що слід тепер очікувати? На мою думку, найближчим часом будуть скасовані так само ті Укази Януковича, якими були призначені судді загальних судів. Якщо така логіка буде продовжуватися. Цей Указ – це не лише сигнал Тупицькому та Касьмініну. Хоча вони втрачають статус, право на довічне немаленьке утримання. Думаю, що це також сигнал для суддів загальних судів. А чому ні? Взяти всіх суддів, які не належним чином поводили себе під час Майдану і таке інше. Це також сигнал іншим суддям КСУ, які були призначені за часів Петра Порошенка. Я їх добре знаю. Зараз вони позабиваються у щілини, будуть підіймати руки «як треба».

Звичайно, Тупицький та Касьмінін зможуть оскаржити цей Указ. Мені сам Тупицький не симпатичний. Вважаю, що на 90% всієї конституційної катавасії – це його провина. Тому порад давати йому не буду. Процедура оскарження відома та проста. Вони це точно зроблять. Навіть як просто громадяни зможуть звернутися до КСУ з конституційною скаргою. Цікаво буде подивитися, як наші суди будуть поводити себе. Якщо вони не будуть задоволені рішеннями національних судів, то зможуть звернутися до ЄСПЛ. Це все передбачувано».

«Це правове свавілля. З ознакою диктатури, захопленням влади, зловживанням службовим становищем»

Фото: Макс Требухов

Таке рішення Володимира Зеленського – абсолютно неправове. Оскільки Президент не має права скасовувати акти індивідуальної дії хоч минулого президента, хоч Укази себе нинішнього. Просто законодавче поле України не передбачає такої можливості.

Те, що зараз Зеленський це робить, це просто правове свавілля. З ознакою диктатури, захопленням влади, зловживанням службовим становищем. Будь-яка з цих опцій та всі разом – це саме те, що відбувається.

Посилання на рішення РНБО про ревізію рішень Януковича, як юридичне обґрунтування такого Указу, це просто маячня. Це порушення статей Конституції, які визначають чітко повноваження Президента. Бо у нього таких повноважень скасовувати Укази немає. Це також порушення базових принципів Конституції, за якими всі особи в Україні мають дотримуватися законів. Це порушення статті Конституції, яка визначає, що органи державної влади, включаючи Президента, діють виключно в межах та спосіб, які визначені Конституцією та законами. І не мають право виходити за їх межі, що відбулося. Тобто це порушення, як засадничих основ Конституції, так і переліку повноважень Президента.

Проблема в тому, що навіть незаконний Указ Президента буде діяти до того моменту, поки він не буде визнаний таким, що суперечить українському законодавству у визначеному порядку. Тобто він має бути оскаржений, визнаний таким, що суперечить законам та Конституції. До цього моменту він буде діяти. А ми будемо мати ситуацію, коли Тупицького та Касьмініна не будуть допускати на роботу. Вони будуть оскаржувати це в українських судах, а потім в ЄСПЛ. Я прогнозую, що в європейському суді вони виграють справи. Як це буде в українських судах, сказати важко, зважаючи на ручну керованість нашими судами.

Поки ми бачимо зловживання владою та навіть диктаторські замашки та інструменти. Це може стати підставою для відповідної справи вже проти самого Зеленського.