Тупицький попросив Венедіктову ще раз вручити йому підозру і вплинути на Зеленського

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький написав листа генеральному прокурору Ірині Венедіктовій з проханням ще раз вручити йому підозру і вплинути на президента Володимира Зеленського. Він вважає, що той має скасувати указ про його відсторонення від посади.

В цьому листі Тупицький наполягає, що не є підозрюваним і Зеленського ввели в оману.

Голова КСУ пише, що отримав повістку про виклик в Офіс генпрокурора лише вранці 28 грудня (тобто в той же день, коли йому мали оголошувати підозру), хоча за законом його мали повідомити не пізніше ніж за три дні.

"Однак виконувач обов'язків Генерального прокурора Р.М.Говда проігнорував як моє усне (телефоном) повідомлення та письмове клопотання про неможливість з'явитися до нього на визначені у повістці дату і час у зв'язку з її несвоєчасним одержанням, так і моє прохання перенести через вказані обставини здійснення повідомлення мені про підозру на наступний день - 29 грудня", - сказано в листі.

Тому, наполягає Тупицький, повідомлення про підозру 28 грудня не відбулося.

"Це означає, що [...] у Генерального прокурора чи особи, яка здійснює його повноваження, [не було] навіть формального приводу для внесення Президенту України клопотання про відсторонення мене від посади судді Конституційного Суду", - пише голова КСУ.

Наступного дня, 29 грудня, Тупицькому надіслали повідомлення про підозру за місцем роботи, але він відмовляється визнавати її правомірність "без вручення особисто повідомлення про підозру у встановленому законом порядку".

Тупицький наполягає, що його досі не повідомлено про підозру в кримінальному провадженні.

Тому він просить Венедиктову організувати повідомлення про підозру ще один раз та звернутися до президента Володимира Зеленського щодо скасування указу про відсторонення, який видали 29 грудня на підставі клопотання в.о. генпрокурора Романа Говди.

Нагадаємо, що підозра Тупицькому стосується заволодіння активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Згідно з матеріалами справи, колишній голова Вищого господарського суду України Татьков підозрюється в тому, що у період серпня - жовтня 2008 року, обіймаючи посаду голови Донецького апеляційного господарського суду, з корисливих мотивів сприяв у постановленні суддею господарського суду Донецької області завідомо неправосудної ухвали від 09.10.2008 у господарській справі № 8/170пн.

Також Татьков у період вересня 2009 року до 3 грудня 2010 року у Донецьку за попередньою змовою з групою осіб заволодів майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод", власником яких станом на 03.12.2010 стало підприємство - ТОВ "Ексімпром" загальною вартістю понад 40 млн. грн.

Підозру виписали піля того, як журналісти "Схем" опублікували записи прослуховування Тупицького. Суддю "записували" у жовтні 2018 року в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу" (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

В кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.