США запровадили санкції проти української компанії

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти української компанії, яка звинувачується у перевезенні венесуельської нафти.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Міністерство фінансів США заявило, що санкції запроваджені проти одеської компанії Fides Ship Management.
Також під санкції потрапили чотири кораблі, якими керує компанія: Baliar (ходить під прапором Ліберії), Balita, Domani, Freedom (усі троє ходять під камерунським прапором).
Згідно з даними Youcontrol, компанія "Фідес Шип Менеджмент" зареєстрована у 2015 році. Як адреса вказаний Суворовський район Одеси. Засновниками компанії є одесит Юрій Ткач (60%) та громадяни Казахстану Ільяс і Гульнара Азіз (по 20%).
Сполучені Штати в січні 2019 запровадили санкції проти нафтового сектору Венесуели. Це сталося після того, як США визнали Хуана Гуайдо тимчасовим головою держави, а президента Ніколаса Мадуро закликали до відставки.
Нагадаємо, США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ".