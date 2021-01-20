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США запровадили санкції проти української компанії

Її звинувачують у транспортуванні венесуельської нафти.

США запровадили санкції проти української компанії
Танкер Baliar, прежнее название BARENTS SEA
Фото: marineTraffic.com

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти української компанії, яка звинувачується у перевезенні венесуельської нафти.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністерство фінансів США заявило, що санкції запроваджені проти одеської компанії Fides Ship Management.

Також під санкції потрапили чотири кораблі, якими керує компанія: Baliar (ходить під прапором Ліберії), Balita, Domani, Freedom (усі троє ходять під камерунським прапором).

Згідно з даними Youcontrol, компанія "Фідес Шип Менеджмент" зареєстрована у 2015 році. Як адреса вказаний Суворовський район Одеси. Засновниками компанії є одесит Юрій Ткач (60%) та громадяни Казахстану Ільяс і Гульнара Азіз (по 20%).

Сполучені Штати в січні 2019 запровадили санкції проти нафтового сектору Венесуели. Це сталося після того, як США визнали Хуана Гуайдо тимчасовим головою держави, а президента Ніколаса Мадуро закликали до відставки.

Нагадаємо, США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ".

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