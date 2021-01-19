Фігурант "газової справи" заявив, що під час переховування в Росії щомісяця отримував від Онищенка $1000

Чоловік повернувся в Україну після того, як перестав отримувати допомогу.

Колишній керівник ТОВ "Надра Геоцентр" Сергій Свіченко під час переховування в Росії щомісяця отримував від Олександра Онищенка 1000 доларів.

Про це він розповів на допиті.

"ОСОБА_1 [Свіченко] вказав, що під час перебування в Росії ОСОБА_2 [Онищенко] надавав йому грошову допомогу в розмірі 1000 доларів США на місяць з лютого 2017 по грудень 2019 року", - йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду, якою його було арештовано.

Слідчий суддя врахував це, визначивши Свіченку заставу в розмірі 1,75 млн гривень.

Свіченко був директором ТОВ "Надра Геоцентр" у 2013-2016 роках. Це підприємство було оператором спільної діяльності за угодою про спільну діяльність із державним "Укргазвидобуванням". Згідно з даними слідства, газ, який добували ця та інші компанії Онищенка в рамках спільної діяльності з "Укргазвидобуванням", потрапляв на біржі за заниженою ціною. Там його викуповували пов'язані компанії і перепродували вже за ринковою.

У червні 2016 року, коли НАБУ почало оголошувати підозри в цій справі, Свіченко спробував виїхати в Росію. Його затримали та відправили під домашній арешт.

Через те, що в лютому 2017 року йому змінили запобіжний захід на 20 млн гривень застави (яких у нього не було), Свіченко втік до Росії. Майже через чотири роки після цього він повернувся в Україну і був затриманий на кордоні.

Адвокат Свіченка повідомив, що його клієнт сам попередив про повернення в Україну і взагалі планував це зробити ще в кінці грудня. Адвокат також наполягає, що Свіченко злочинною організацією не керував, а лише виконував вказівки.

Захист просив відправити Свіченка під нічний домашній арешт, щоб той зміг знайти роботу.