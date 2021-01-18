Порошенко: "Європейська солідарність" пройшла до обласних рад в усіх областях

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що результати голосування на Київщині 17 січня довели, що «Європейська Солідарність» є потужною загальнодержавною проукраїнською опозиційною партією. Про йдеться в його заяві, розміщеній на сайті партії.

При цьому Порошенко зазначив, що на виборах до Броварської міської ради «Європейська Солідарність» лідирує серед парламентських партій і поступилася лише місцевому проєкту.

«Результати і високий рівень підтримки «ЄС» дають нам можливість ще раз перед усією країною заявити: «Європейська Солідарність» – головна опозиційна сила, головна альтернативна владі дилетантів і непрофесіоналів. Ми об’єднуємо країну, бо пройшли до обласних рад в усіх без винятку областях, а в п’яти регіонах посіли перше місце», – нагадав Петро Порошенко.

Він закликав місцеві ради підтримати ініціативу «ЄС» і вимагати від влади збільшення обсягів субсидій у Державному бюджеті. Порошенко також зазначив, що ще однією нагальною проблемою, яка потребує вирішення, є вакцинація від коронавірусу. На його переконання, місцеві органи влади мають передбачити фінансування для проведення щеплень.

«Два найбільш актуальних питання на сьогодні – тарифи і вакцинація. Місцеві ради мають приєднатися до вимог фракції «Європейської Солідарності» переглянути бюджет країни та істотно збільшити витрати на субсидії. І друге – на фоні повної безпорадності Зеленського та його Уряду передбачити у місцевих бюджетах витрати на вакцинацію. Бо лише масове щеплення може повернути до більш-менш нормального життя, уникнути локдаунів, захистити малий та середній бізнес, робочі місця, доходи людей», – переконаний Петро Порошенко.

Нагадаємо, за даними ТВК, на повторних виборах міського голови Борисполя, які відбулися напередодні, переміг Володимир Борисенко (представник "Європейської солідарності"). За нього віддали голови понад 28% виборців.