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Лідерка "Самопомочі" Сироїд отримала посаду в Київській школі економіки

Вона буде курувати напрям публічної політики й урядування

Лідерка "Самопомочі" Сироїд отримала посаду в Київській школі економіки
Фото: Макс Требухов

Лідерка політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд стала віцепрезиденткою приватного вишу "Київська школа економіки" (KSE).

На сайті KSE повідомляється, що вона буде курувати напрям публічної політики й урядування, розвиваючи нові академічні програми, консалтингові та дослідницькі проєкти, зокрема у сфері національної безпеки й оборони.

Сироїд викладає у KSE з 2018 року і продовжуватиме викладацьку діяльність надалі.

Президентом KSE є Тимофій Милованов, колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Нагадаємо, що Сироїд була народною депутаткою VIII скликання, займала посаду заступниці голови Верховної Ради.

У 2019 році очолила партію "Самопоміч" замість мера Львова Андрія Садового.

Сироїд має ступінь магістра права в Оттавському університеті (2003) і Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2002) та ступінь бакалавра політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" (1997).

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