Сьогодні Бориспіль, Бровари та Новгород-Сіверський повторно обирають міських голів

17 січня 2021 року у Борисполі, Броварах (Київська область) та Новгород-Сіверському (Чернігівська область) повторно голосують на виборах міського голови.

Про це повідомили в Управлінні комунікації Секретаріату ЦВК.

У Борисполі призначили повторні вибори у зв’язку зі смертю Анатолія Федорчука, який отримав найбільшу підтримку на виборах 25 жовтня 2020 року.

До виборчого бюлетеня для повторного голосування з виборів Бориспільського міського голови включені 16 кандидатів.

У повторних виборах міського голови, які відбуватимуться на 43 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 64 тис. виборців.

Окрім того, обиратимуть і депутатів Броварської міської ради (Київська область).

Також у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 17 регіонах відбудуться повторні вибори депутатів місцевих рад.

Результати виборів з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день з дня повторного голосування, тобто до 29 січня 2021 року включно.

Члени Центральної виборчої комісії у межах своїх повноважень контролюватимуть процес повторного голосування з місцевих виборів у регіонах, в яких вони визначені відповідальними.

Нагадаємо, вибори в міськраду та мера Броварів визнали незаконними, оскільки була розкрита таємниця голосування.

Міський голова Новгорода-Сіверського (Чернігівська область) Олег Бондаренко, якого переобрали на посаду, помер у жовтні від коронавірусу.