РНБО розгляне питання енергопостачання в умовах похолодання

У Раді національної безпеки і оборони найближчими днями планують розглянути питання про енергопостачання в умовах можливого суттєвого похолодання.

Про це LB.ua повідомило джерело в уряді.

"Це питання буде розглянуто на нараді в РНБО", - сказав співрозмовник видання.

Він підтвердив, що при істотному зниженні температури ситуація може ускладнитися, оскільки запаси вугілля низькі. Але вже в понеділок в Україну надійде 300 тис. тонн вугілля з Казахстану, а пізніше будуть поставки вугілля і з інших країн.

Тим паче, є змога переходу ТЕС на використання мазуту.

Джерело відзначило, що в уряді готуються до можливих проблем з енергопостачанням і наступного тижня ситуація стабілізується.

"Ситуація складна, але контрольована", - зауважив наш співрозмовник.

Тим часом "Укренерго" вже попросило уряд дати згоду на підготовку графіків обмеження енергопостачання, яке може бути запроваджене в критичній ситуації. Відповідний лист оприлюднив колишній народний депутат Сергій Висоцький.

Проте "Укренерго" спростувало можливість віялових відключень світла через морози. Там пояснили, що обмеження, якщо будуть потрібні, торкнуться тільки промисловості.

Нагадаємо, в Україні в найближчі три доби очікується холодна погода з температурою вночі 14-20° морозу, у північних, 17 січня і в східних областях подекуди 22-24° морозу, вдень 10-16° морозу.

Через різке похолодання в Україні розгортають мережу пунктів обігріву.