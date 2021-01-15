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Українців попередили про морози, ожеледицю і лавини в Карпатах

У північних і східних областях подекуди очікують 22-24° морозу.

Українців попередили про морози, ожеледицю і лавини в Карпатах
Фото: http://opogode.ua

У найближчі три доби очікується холодна погода з температурою вночі 14-20° морозу, у північних, 17 січня і в східних областях подекуди 22-24° морозу, вдень 10-16° морозу.

На Закарпатті та у південних областях вночі 8-14°, вдень 5-11° морозу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

16 січня у західних областях, вночі і на Лівобережжі, 17 січня на заході, а 18 січня на сході країни невеликий сніг; на решті території без опадів.

На дорогах України ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 15 січня на високогір'ї Закарпатської, 15-16 січня на високогір'ї Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, через різке похолодання в Україні розгортають мережу пунктів обігріву.

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