"Правило трикутника" — запорука грамотної організації простору кухні

Просторою кухнею можуть похвалитися небагато квартир. У більшості випадків приміщення являє собою невелику кімнату, в якій насилу поміщається необхідна кількість тумб. Вирішити проблему допоможе кутовий гарнітур. Цей варіант зручний відразу з декількох позицій. По-перше, він дозволяє задіяти кут, по-друге — по максимуму економить простір.

Як працює «правило трикутника»

Головна умова полягає в тому, що верхні точки трикутника утворюють найважливіші елементи: духовка, холодильник і мийка. Необхідно розставити меблі так, щоб відстань між ними було однаковою. Такий розклад забезпечує господині максимум зручності при виконанні домашніх обов'язків.

Щоб купити кухню https://www.dybok.com.ua/ru/product/pidcatalog/22, яка підійде для невеликого приміщення, необхідно враховувати ряд правил:

Розрахунки краще починати з кута. Наявність інформації про габарити кутової тумби дозволить визначитися з розмірами вільного простору з обох сторін. Конструкція в більшості випадків має форму трапеції або прямокутника. Її використовують для облаштування мийки або конфорки. Вона служить ідеальним місцем для різноманітної кухонної техніки — мультиварки або мікрохвильовки. Якщо на розі розміщується мийка, то необхідно заздалегідь визначитися з величиною отворів. Неправильні розрахунки загрожують виникненням болю в спині через незручне положення тіла під час миття посуду. Над мийкою бажано розташувати сушку. Навісні шафки на маленькій кухні — не найкраще рішення. Вони створюють відчуття громіздкості. Завершальним елементом стане тумба з радісних полками. Такий варіант оптимально підійде для гарнітура, який закінчується біля дверей.

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Вибираємо матеріал

Виробники використовують різні матеріали, які відрізняються вартістю, зовнішнім виглядом і експлуатаційними характеристиками. Найдорожча сировина — дерево. Набагато дешевше коштують вироби з МДФ і ДСП. Робочі властивості цих різновидів сировини практично не поступаються дереву. Додаткові переваги — легкість обробки і різноманітність дизайну. Такі плити покривають спеціальними плівками, що дозволяє надати їм фактуру сировини, починаючи від дерева і закінчуючи мармуром.

При виборі матеріалу не можна забувати про фурнітуру. До її числа відносяться направляючі і інші фіксують елементи. Вони повинні бути надійними. Економія в цьому випадку — не найкраще рішення. Неякісні направляючі дуже скоро вийдуть з ладу, тому, щоб не платити повторно за продукцію невідомого походження, краще один раз купити перевірений товар.