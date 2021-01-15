Суд Києва розгляне фінансування Жириновським тероризму на Сході України

Крім Жириновського, у цій кримінальній справі фігурують ще два члена ЛДПР. Всім їм загрожує до 12 років за гратами.

Шевченківський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні щодо лідера "Ліберально-демократичної партії Росії" (ЛДПР) Володимира Жириновського. Його підозрюють у фінансуванні бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Крім Жириновського, у цій кримінальній справі фігурують ще два члена ЛДПР: перший заступник керівника фракції партії в російському парламенті Олексій Діденко і тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.258-5 (фінансування тероризму організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Судове засідання відбудеться у вівторок, 19 січня, о 10:00 в будівлі Шевченківського суду Києва.

Раніше “Судово-юридична газета” повідомляла, що в березні - червні 2014 року депутати Держдуми РФ в складі організованої Жириновським злочинної групи закликали громадян Росії до збору коштів для матеріального забезпечення бойовиків “ЛНР” і “ДНР”.

Також протягом 2014-2017 років група під керівництвом Жириновського за рахунок зібраних з громадян РФ грошей поставила боевикам шість авто.

У січні 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила Жириновському про підозру у ще одній справі щодо посягання на територіальну цілісність України. Кримінальна справа стосується подій лютого-березня 2014 року.

20 лютого 2014 року в прямому ефірі одного з російських телеканалів і 23 лютого того ж року під час мітингу Жириновський зробив публічні заклики до приєднання території АР Крим і південно-східних областей України до Російської Федерації.