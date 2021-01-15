Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
В Україні тривають акції протесту через підняття цін на газ, люди перекривають траси
В Україні тривають акції протесту через підняття цін на газ, люди перекривають траси
Закуповувати вакцини від коронавірусу для України буде міжнародна організація, а не державне підприємство (оновлено)
Закуповувати вакцини від коронавірусу для України буде міжнародна організація, а не державне підприємство (оновлено)
Радник Байдена виступив за призупинку санкцій проти "Північного потоку-2"
Радник Байдена виступив за призупинку санкцій проти "Північного потоку-2"
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"
​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"
У Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради (оновлено)
У Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради (оновлено)
Вітренко пропонує запровадити новий механізм обрання постачальників газу
Вітренко пропонує запровадити новий механізм обрання постачальників газу
ГоловнаСуспільствоВійна

Суд Києва розгляне фінансування Жириновським тероризму на Сході України

Крім Жириновського, у цій кримінальній справі фігурують ще два члена ЛДПР. Всім їм загрожує до 12 років за гратами.

Суд Києва розгляне фінансування Жириновським тероризму на Сході України
Фото: EPA/UPG

Шевченківський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні щодо лідера "Ліберально-демократичної партії Росії" (ЛДПР) Володимира Жириновського. Його підозрюють у фінансуванні бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Крім Жириновського, у цій кримінальній справі фігурують ще два члена ЛДПР: перший заступник керівника фракції партії в російському парламенті Олексій Діденко і тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.258-5 (фінансування тероризму організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Судове засідання відбудеться у вівторок, 19 січня, о 10:00 в будівлі Шевченківського суду Києва.

Раніше “Судово-юридична газета” повідомляла, що в березні - червні 2014 року депутати Держдуми РФ в складі організованої Жириновським злочинної групи закликали громадян Росії до збору коштів для матеріального забезпечення бойовиків “ЛНР” і “ДНР”.

Також протягом 2014-2017 років група під керівництвом Жириновського за рахунок зібраних з громадян РФ грошей поставила боевикам шість авто.

У січні 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила Жириновському про підозру у ще одній справі щодо посягання на територіальну цілісність України. Кримінальна справа стосується подій лютого-березня 2014 року.

20 лютого 2014 року в прямому ефірі одного з російських телеканалів і 23 лютого того ж року під час мітингу Жириновський зробив публічні заклики до приєднання території АР Крим і південно-східних областей України до Російської Федерації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також