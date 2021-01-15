Окупанти шість разів відкривали вогонь по позиціям ЗСУ на Донбасі

Протягом минулої доби, 14 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Всі - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, поруч із населеним пунктом Гнутове, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення. Бійця доставлеили но до лікувального закладу, де йому надається необхідна меддопомога.

В передмісті Мар’їнки та поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики вели вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – ще й зі стрілецької зброї. В районі населеного пункту Талаківка противник також застосував гранатомети різних систем.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 15 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 14 січня в зоні ООС провели навчання протитанкові мотопіхотні бригади. Військові відпрацювали свої дії під час імовірного прориву ворожих танків та БМП.