Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві під час локдауну тварин із притулку безкоштовно привозитимуть додому новим господарям

Поки що котів та собак транспортують виключно в межах столиці.

У Києві під час локдауну тварин із притулку безкоштовно привозитимуть додому новим господарям
Фото: Дарья Чабанова

На час карантину КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" безкоштовно доставлятиме котів та собак до нових господарів.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"Ми пішли назустріч киянам, які вирішили взяти тварину з притулку, але не хочуть наражатись на небезпеку під час пандемії. Карантинні обмеження не повинні заважати творити добро та допомагати тваринам. Минулого року попри пандемію кияни прихистили понад 750 безпритульних тварин із комунальних притулків", – повідомила в. о. директорки комунального підприємства Наталя Мазур.

Для того, щоб скористатися послугою транспортування тварини додому, необхідно обрати тварину, яка сподобалась, на сайті та зателефонувати за номером: 098-828-14-14 або написати на сторінку Facebook. Достатньо вказати ім’я тварини та домовитись про зручний час трансферу.

Зазначається, що тварин у нові домівки доставлятиме служба "Зоодопомога", з дотриманням усіх карантинних правил.

Безкоштовною послугою таксі для покинутих тварин від ветклініки можна скористатись до завершення зимового локдауну – 24 січня. Поки що котів та собак транспортують виключно в межах столиці.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Києві запрацював автомат для обміну пластикових пляшок на корм для безпритульних тварин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також