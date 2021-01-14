У Києві під час локдауну тварин із притулку безкоштовно привозитимуть додому новим господарям

Поки що котів та собак транспортують виключно в межах столиці.

На час карантину КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" безкоштовно доставлятиме котів та собак до нових господарів.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"Ми пішли назустріч киянам, які вирішили взяти тварину з притулку, але не хочуть наражатись на небезпеку під час пандемії. Карантинні обмеження не повинні заважати творити добро та допомагати тваринам. Минулого року попри пандемію кияни прихистили понад 750 безпритульних тварин із комунальних притулків", – повідомила в. о. директорки комунального підприємства Наталя Мазур.

Для того, щоб скористатися послугою транспортування тварини додому, необхідно обрати тварину, яка сподобалась, на сайті та зателефонувати за номером: 098-828-14-14 або написати на сторінку Facebook. Достатньо вказати ім’я тварини та домовитись про зручний час трансферу.

Зазначається, що тварин у нові домівки доставлятиме служба "Зоодопомога", з дотриманням усіх карантинних правил.

Безкоштовною послугою таксі для покинутих тварин від ветклініки можна скористатись до завершення зимового локдауну – 24 січня. Поки що котів та собак транспортують виключно в межах столиці.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Києві запрацював автомат для обміну пластикових пляшок на корм для безпритульних тварин.