Окупанти виставили на продаж винзавод "Коктебель" у Криму

Окупаційна влада Криму виставили на продаж через аукціон завод марочних вин "Коктебель" зі стартовою ціною 100 млн рублів або близько $1,4 млн.

Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на російський сайт для розміщення інформації про проведення торгів.

У документації зазначено, що на продаж виставлено нерухоме майно винзаводу - 73 об'єкти в Щебетівці, Коктебелі, Курортному, Наніковому. Їхню вартість оцінено у 80,8 млн рублів.

Також наголошується, що земельні ділянки підприємства оцінені у більш ніж 17,35 млн рублів, рухоме майно - менше 2 млн рублів.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 січня. Проведення торгів заплановано на 26 січня.

Зараз захоплений окупаційними властями завод на 99,8% належить ТОВ "Гатчинський спиртовий завод" з Ленінградської області Росії. Підприємством володіє Михайло Якубчик, якого російські ЗМІ називають родичем директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.

Завод марочних вин "Коктебель" був заснований у 1879 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, завод має власні виноградниками на площі близько 1070 га і ємнісним парком не менше 5 мільйонів літрів для виробництва тихих вин і не менше 6 мільйонів літрів - для виробництва десертних вин і портвейнів.

Нагадаємо, у листопаді минулого року підконтрольний Росії окупаційний "уряд" Криму виставив на продаж акції винзаводу "Масандра" на електронному аукціоні "РосЕлТорг" зі стартовою ціною 5,3 млрд рублів (69,5 млн доларів США). 14 грудня стало відомо, що контроль над "Масандрою" отримав друг президента РФ Путіна Юрій Ковальчук. Його компанія "Південний проєкт", яка перебуває під санкціями, виграла торги з ціною 5,327 млрд рублів.

У грудні 2017 року окупаційна адміністрація Криму провела торги з продажу заводу шампанських вин "Новий Світ" у Судаку. Їхнім переможцем також також стала компанія "Південний проєкт".