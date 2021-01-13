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Від початку доби на Донбасі не стріляли

Вздовж всієї лінії розмежування спостерігалася тиша.

Від початку доби на Донбасі не стріляли
Фото: Макс Левин

Від початку доби 13 січня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається "тиша".

Про це інформує пресцентр ООС.

"Протягом поточної доби, 13 січня, у всіх районах відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано у вечірньому зведенні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Українські військові декілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

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