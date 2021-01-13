У 2020-му СБУ знешкодила 81 організоване злочинне угруповання та викрила 536 корупційних злочинів

Найчастіше діяльність викритих у 2020-му році угруповань була пов’язана з наркобізнесом (30 ОЗУ) і корисливо-насильницькими злочинами (18 ОЗУ).

Протягом 2020 року Служба безпеки України викрила 81 організоване злочинне угруповання, із них – 17 ОЗУ, в діяльності яких брали участь посадовці владних структур.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Загалом ефективність протидії загрозам нацбезпеці, що пов’язані з організованою злочинністю, підвищилась майже в 2 рази. Адже, наприклад, у 2019 році СБУ знешкодила 47 таких ОЗУ", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що найчастіше діяльність викритих у 2020-му році угруповань була пов’язана з наркобізнесом (30 ОЗУ) і корисливо-насильницькими злочинами (18 ОЗУ).

У 2020 році за злочини, вчинені в організованих формах, за матеріалами спецслужби засуджено 31 особу.

"Значну увагу протягом року СБУ приділяла протидії загрозам державній безпеці, що пов’язані з корупцією. Службою безпеки викрито 536 корупційних злочинів: вимагання та отримання хабарів, привласнення чи розтрата майна, зловживання впливом, владою чи службовим становищем та інші", - зазначили в СБУ.

Також 90 кримінальних проваджень порушено стосовно високопосадовців.Зокрема, посадовцям рівня категорій "А" і "Б" оголошено 64 підозри у вчиненні злочинів. Водночас у 2019 році таких підозр було оголошено 36.

"Загалом за напрямом боротьби з корупцією та оргзлочинністю за матеріалами СБУ протягом року було розпочато 1 218 досудових розслідувань, в яких 1 763 особам повідомлено про підозру. За цей період було засуджено 379 осіб, а 41 представнику криміналітету заборонено в’їзд в Україну", - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України за 2019 рік розкрила шість шпигунів, які працювали під прикриттям у дипломатичних представництвах. Вони були оголошені персонами нон-грата.

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