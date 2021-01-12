Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів

Прем'єр не виключає, що акції відбуваються не лише через підвищення ціни на газ, а й "з метою політичних маніпуляцій".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до Антимонопольного комітету та Служби безпеки України з проханням розібратися з причинами протестних акцій, які проходять в Україні через підвищення тарифів на газ.

Як повідомили джерела LB.ua, про це він розповів сьогодні на нараді з депутатами.

"Прем'єр сказав, що він попросив розібратися Антимонопольний комітет і СБУ в ситуації з протестами", - розповів співрозмовник.

За його словами, Шмигаль не виключив, що протести відбуваються не тільки через підвищення ціни на газ і тарифів на його розподіл, а й "з метою політичних маніпуляцій".

Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% у січні 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Учора стало відомо, що Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення. Із серпня 2020-го ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу. Запуск ринку газу для населення в Україні був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення за фіксованою ціною.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція готує план антикризових заходів у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Пізніше 11 січня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів терміново вирішити питання, пов'язане з тарифами на газ для населення.

Сьогодні фракція "Слуга народу" провела нараду з Кабінетом Міністрів і НАК "Нафтогаз" щодо зниження тарифів.