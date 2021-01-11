У різних містах України люди влаштували протести через тарифи на газ

У різних містах України протестують проти підвищення тарифів на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У Чернівцях люди вийшли на центральну площу міста. А також у районі сіл Атаки та Оршівці місцеві жителі перекрили дорогу національного значення.

У Полтаві близько 200 мітингувальників прийшли до будівлі міської ради. Крім зменшення цін на газ, вони просять повернути пільговий тариф на електроенергію. Через масову акцію було обмежено рух тролейбусів, але його вже відновили.

Також сьогодні протести відбулися у Львові. Близько сотні місцевих жителів мітингують біля АТ "Львівгаз".

Також під офісом АТ "Івано-Франківськгаз" зібралися кілька десятків людей, яку протестують проти росту тарифів. Люди намагалися потрапити всередину до керівництва установи, однак їх не пустила охорона.

Також акції пройшли в Одесі, Краматорську, Кропивницькому, Прилуках, Мелітополі, Херсоні, Вінниці.

Нагадаємо, фракція "Слуга Народу" готує план антикризових заходів для розв’язання проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. На завтра заплановано нараду з прем’єром, в.о. міністра енергетики та представниками Офісу президента.

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% у січні 2020-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Так, 4 січня знизити тарифи на газ вимагали у Полтавській області поблизу села Засулля, там перекривали трасу "Київ-Харків".

На Харківщині протестувальники перекривали дорогу М-03, а згодом – сімферопольську трасу М-18. 11 січня тарифний протест влаштували зразу в декількох містах, учасники перекривали траси.

Минулого тижня очільник Міністерства енергетики Юрій Вітренко повідомив, що моніторинг роздрібного ринку газу показав вразливість споживачів до зловживань зі сторони постачальників та до стрімкого зростання ринкових цін через холоди в Європі та Азії. У фейсбуці Вітренка написано, що міністерство розробило варіант вирішення цієї проблеми.

Сьогодні стало відомо, що Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

З серпня 2020 ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу.