На кордонах України після зимових свят утворилися черги на виїзд

За вихідні та святкові дні, 7-10 січня, кордон держави перетнуло понад 150 тис. осіб та близько 30 тис. автомобілів.

З 9 січня на кордоні України спостерігається зростання пасажиропотоку, особливо в західному напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення кількості громадян України, які прямують закордон. Перед деякими пунктами пропуску виникали скупчення транспортних засобів, які могли налічувати до трьох сотень одиниць легкових автівок", – йдеться в повідомленні.

Державна прикордонна служба України збільшила кількість прикордонних нарядів.

Загалом за вихідні та святкові дні, 7-10 січня, кордон держави перетнуло понад 150 тис. осіб та близько 30 тис. автомобілів. При цьому переважна більшість осіб та транспорту оформлені на виїзд з України.

Зараз значних черг на кордоні немає. Водночас найбільш завантаженими пунктами пропуску залишаються "Грушів", "Шегині" та "Ужгород", де ще залишаються близько по 100 легкових транспортних засобів, що очікують на оформлення.

"Рекомендуємо особам, які планують перетинати державний кордон України:

враховувати можливість тимчасового накопичення пасажирів та транспорту перед пунктами пропуску на кордоні з країнами ЄС;

актуальну ситуацію у пунктах пропуску відслідковувати на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління (оновлюється кожні 3 години) та на інтерактивній мапі на сайті Державної прикордонної служби України;

вивчати актуальні карантинні обмеження в країнах, які плануєте відвідати", – додали у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, у червні 2020-го на пункті пропуску "Шегині" у Львівській області утворилися великі черги на вихід з України. Люди чекали 10 годин, щоб перетнути кордон з Польщею. Затримки пояснювали додатковими контрольними процедурами, введеними польською стороною у зв'язку з карантином.