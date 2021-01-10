Окупанти стріляли сьогодні у передмісті Авдіївки

Протягом поточної доби, 10 січня, на переважній більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі спостерігалася тиша.
Про це повідомила пресслужба ООС.
В обідню пору у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Так, у передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” спостерігалася тиша.
Серед українських воїнів бойових втрат немає.
Нагадаємо, 9 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Окупанти стріляли біля Водяного і Луганського.