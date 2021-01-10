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Окупанти стріляли сьогодні у передмісті Авдіївки

Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Окупанти стріляли сьогодні у передмісті Авдіївки
Фото: glavcom.ua

Протягом поточної доби, 10 січня, на переважній більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі спостерігалася тиша.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В обідню пору у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, у передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” спостерігалася тиша.

Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Нагадаємо, 9 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Окупанти стріляли біля Водяного і Луганського.

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