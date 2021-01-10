За порушення правил продажу ялинок складено 235 протоколів, завдано збитків на понад 400 тис. грн

З початку грудня 2020 року Держекоінспекція у межах акції “Новорічна ялинка” виявила 274 випадків порушень правил продажу ялинок.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у соцмережі Facebook.

“Протягом місяця територіальні органи Держекоінспекції перевіряли місця збуту ялинок та сосен. Основні “контрольні точки” – наявність бирок на деревах з індивідуальним ідентифікаційним кодом, реєстрація коду в системі Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру та достовірність інформації у накладних продавця”, – йдеться у повідомленні.

Збитки від порушень склали 429 456 гривень.

За порушення цих вимог інспекція притягнула до адміністративної відповідальності 177 осіб, склавши 235 протоколів про адмінпорушення.

88 матеріали передані на розгляд до судів.

“Порушники, виявлені ДЕІ, отримали покарання згідно зі статтею 88-1 КУпАП – штраф від 510 до 1700 гривень. Окрім штрафних санкцій, недобросовісні продавці також відшкодовували збитки, завдані довкіллю через незаконну торгівлю деревами”, – зазначив .

Нагадаємо, “Новорічна ялинка” – це щорічний захід, який проводиться ДЕІ для запобігання лісовому браконьєрству та нелегальній заготівлі дерев.