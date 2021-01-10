Відновлено газопостачання до всіх 17 населених пунктів.

На місці аварії газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород” у Полтавській області створено оперативний штаб, який працює цілодобово.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

До складу штабу входять представники департаментів охорони здоров'я, соцзахисту населення, цивільного захисту, представники тергромад, РДА, рятувальники, правоохоронці, енергетики та газовики.

Станом на 08:55 факельне горіння не спостерігається.

Метеорологічне відділення АРЗ СП провело заміри повітря у населених пунктах за допомогою газоаналізаторів: перевищення ГДК небезпечних речовин не виявлено.

Сьогодні зранку, 10 січня надзвичайники інформують населення про правила користування газовими пристроями перед початком відновлення газопостачання. Також залучені представники соціальної служби та поліції.

Обставини вибуху на газопроводі встановлює поліція.

Оновлення 10:33. Станом на 10:00 відновлено газопостачання до трьох населених пунктів: Лазірки, Новооржицьке, Вишневе.

Всього до робіт залучено 71 чоловік та 15 одиниць техніки, з них від ДСНС - 45 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

Оновлення 11:34. Станом на 11:00. відновлено газопостачання до всіх 17 населених пунктів.

“Фахівці Головне управління ДСНС України у Полтавській області проводять оповіщення населення в зв'язку з відновленням газопостачання у населених пунктах, яке було припинено унаслідок відключення ГРС “Вишневе””, – повідомили у ДСНС.

Рятувальники просять мешканців будинків знаходитися вдома та слідкувати за своїми газовими приладами.

Нагадаємо, 9 січня о 15: 50 у полі, поблизу с. Калайдинці, Лубенського району на Полтавщині внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород” (діаметром 1 400 мм) стався вибух з послідуючим факельним горінням.

О 16:05 було перекрито подачу газу до газопроводу.

Жертв та постраждалих немає.

Унаслідок відключення ГРС «Вишневе», припинено газопостачання 17 населених пунктів Лубенського району.

Станом на 21:45 було припинено газопостачання близько 3,5 тис. абонентів.