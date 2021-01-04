На Полтавщині протестувальники перекрили міжнародну трасу з вимогою знизити тарифи на газ

Участь в акції взяли близько 300 людей.

У Полтавській області поблизу села Засулля протестувальники перекривали трасу "Київ-Харків". Люди вимагають знизити тарифи на газ.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

"Акцію розпочали о 10:15. Учасники заходу, серед яких жителі Засулля, а також сусідніх сіл Оржицького та Пирятинського районів, вимагають зменшення вартості розподілу природного газу", - йдеться в повідомленні.

Участь в акції взяли близько 300 людей.

Зараз люди рухаються пішохідним переходом, не створюючи перешкод для транспортних засобів.

Нагадаємо, наприкінці грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом України провести аудит складових цін на газ для населення. Прем’єр особисто подав заявку на зміну постачальника газу, обравши "Нафтогаз".

За словами Шмигаля, нині "Нафтогаз" пропонує побутовим споживачам природний газ за одними з найнижчих цін на ринку, у зв'язку з чим прем’єр-міністр подав заявку на обслуговування у державній компанії.

Як повідомляли, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% у січні 2020-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.