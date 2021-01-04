Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Полтавщині протестувальники перекрили міжнародну трасу з вимогою знизити тарифи на газ

Участь в акції взяли близько 300 людей.

На Полтавщині протестувальники перекрили міжнародну трасу з вимогою знизити тарифи на газ
Фото: пресслужба поліції Полтавської області

У Полтавській області поблизу села Засулля протестувальники перекривали трасу "Київ-Харків". Люди вимагають знизити тарифи на газ.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

"Акцію розпочали о 10:15. Учасники заходу, серед яких жителі Засулля, а також сусідніх сіл Оржицького та Пирятинського районів, вимагають зменшення вартості розподілу природного газу", - йдеться в повідомленні.

Участь в акції взяли близько 300 людей.

Зараз люди рухаються пішохідним переходом, не створюючи перешкод для транспортних засобів. 

Нагадаємо, наприкінці грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом України провести аудит складових цін на газ для населення. Прем’єр особисто подав заявку на зміну постачальника газу, обравши "Нафтогаз".

За словами Шмигаля, нині "Нафтогаз" пропонує побутовим споживачам природний газ за одними з найнижчих цін на ринку, у зв'язку з чим прем’єр-міністр подав заявку на обслуговування у державній компанії.

Як повідомляли, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% у січні 2020-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також