Спецслужби Білорусі обговорювали убивство Павла Шеремета, – ЗМІ

Спецслужби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка обговорювали можливість підриву авто журналіста Павла Шеремета.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева. Аудіо було передано білоруською опозицією. Також про це пише видання EUobserver.

Зайцев у квітні 2012 року під час інструктажу співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в Мінську обговорював спосіб убивства Шеремета, який в той час мешкав у Росії.

УП зазначає, що ставили завдання його підірвати та зробити це так, щоб вбивство стало "публічним сигналом".

"Ми повинні попрацювати над Шереметом, який є великим головним болем... Ми закладемо (бомбу, – ред.) і так далі, і цього чортового щура рознесе на чортові шматки - ноги в одну сторону, руки - в іншу. Якщо ж все буде як з природних причин, то люди не зрозуміють сигнал... Президент (Лукашенко - ред.) чекає цих операцій", – цитує слова Зайцева EUobserver.

Запис також свідчить про те, що у 2012 році КДБ Білорусі обговорювало операції з убивства інших політичних опонентів на території інших держав. Це завдання поставив сам Лукашенко. Він виділив на це 1,5 млн доларів, зазначають у ЗМІ.

Серед методів обговорювали отруєння, вибухи, поломки авто.

EUobserver також пише, що Олександр Лукашенко санкціонував політичні вбивства в Німеччині за останні роки. Обговорювали убивства ексдиректора в'язниці Олега Алкаєва, колишнього полковника Володимира Бородня, антикорапціонера В'ячеслава Дудкіна.

Аудіозапис був надто низької якості для проведення біометричного "аналізу розпізнавання спікера", повідомила експертка Національного Центру Медіа Криміналістики США (Університет Колорадо) Каталін Григорас,. Вона вивчала запис у 2020 році за запитом видання EUObserver та зазначила, що з запису видалений цифровий підпис, який міг б сприяти ідентифікації джерела в КДБ, але при цьому на записі не виявлено жодних помітних слідів аудіо-маніпуляцій.

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