Глава ​католицької церкви Білорусі пішов у відставку

Папа Римський Франциск прийняв відставку очільника Білоруської католицької церкви та Мінсько-Могилевського архієпископа Тадеуша Кондрусевича, якому 3 січня виповнилося 75 років.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що після досягнення 75-річного віку Кодекс канонічного права Римсько-католицької церкви зобов'язує єпископів подати прохання про відставку.

Тимчасовим керівником архієпархії призначили єпископа Пінської єпархії Казимира Велікосельца. Він обійняв посаду апостольського адміністратора.

Казимір Велікоселець народився в селі Стараволя Пружанського району. З 1999 року він був допоміжним єпископом Пінської єпархії. Попри те, що він уже досягнув граничного віку для служіння, апа Франциск дозволив йому залишатися на посту ще мінімум два роки.

Нагадаємо, після початку протестів у Білорусі Кондрусевич опинився у вигнанні через підтримку протестувальників. Білоруська влада фактично заборонила йому в'їзд до країни та анулювала паспорт.

31 серпні прикордонники Білорусі не впустили Тадеуша Кондрусевича до країни, не назвавши причини. Він назвав дії силовиків "неадекватними та протиправними" і закликав до розслідування. Олександр Лукашенко після цього заявив, що Кондрусевич нібито виїхав для консультацій до Варшави і "отримав певні завдання, щоб розвалити країну".

Митрополит повернувся у Білорусь 24 грудня 2020 року.