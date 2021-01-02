Уряд Нідерландів під тиском громадськості погодився розпочати вакцинацію від COVID з наступного тижня

Це єдина країна ЄС, яка ще не розпочала щеплення від коронавірусу.

У суботу, 2 січня, уряд Нідерландів поступився тиску громадськості та оголосив, що наступного тижня розпочне щепити від коронавірусу медичним працівників.

Про це інформує агенція dpa.

"Хоча Європейський Союз схвалив використання вакцини BioNTech / Pfizer проти Covid-19 минулого місяця, Нідерланди - єдина країна ЄС, яка ще не розпочала щеплення. Уряд Нідерландів стверджував, що йому потрібен додатковий час, щоб забезпечити безперебійне впровадження щеплень. Будь-які проблеми зі стартом спричинили б упевненість у програмі, стверджував він", - йдеться у повідомленні.

За планом, щеплення від коронавірусу в країні мали розпочатися не раніше 8 січня, а повномасштабна вакцинація стартувати з 18 січня. Але затримка викликала негативну реакцію у медичних працівників.

Згідно з новим планом, оголошеним у суботу, близько 30 тисяч працівників лікарень отримають щеплення найближчого тижня. Конкретніші дані мають бути оголошені в понеділок, 4 січня.

Спершу вакцинувати планували тільки працівників будинків для літніх людей та інші працівники соціальних служб, що працюють з літніми людьми. Представники медичної спільноти наполягали, що медики також мають бути серед перших вакцинованих, оскільки зростання кількості заражень серед них може призвести до нестачі персоналу у лікарнях, та створили відповідну петицію до уряду.

Нагадаємо, 27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду. У країнах ЄС мають вакцинувати усе населення - 450 млн осіб.

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу на день раніше всього ЄС. Першої партії вакцини Pfizer, яку отримала Угорщина, має вистачити на 4 875 людей.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19 ще 8 грудня. Вакцинацію також почали у США, Сербії, Канаді, Саудівській Аравії.

Ізраїль найшвидше у світі вакцинував 1 млн людей від COVID-19.

За даними ЗМІ, нині у світі від ковіду вже зробили майже 11 млн щеплень.