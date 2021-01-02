Мешканка Японії Кане Танака, яку офіційно визнано найстарішою людиною на планеті, відсвяткувала 118-й день народження.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Танака народилася 2 січня 1903 року. Торік у вересні вона побила рекорд тривалості життя в Японії. Раніше він належав Набі Тадзімі, котра померла в квітні 2018 року в віці 117 років і 260 днів.

Зараз Коне Танака живе в будинку для літніх людей в Фукуоці. З початку пандемії вона рідко бачила свою сім'ю, але перебуває в гарному настрої, регулярно їсть і займається гімнастикою, зазначив телеканал.

За словами онука Кане, 60-річного Еідзі Танаки, вона здорова і насолоджується життям. Жінка відзначила свій новий рекорд пляшкою кока-коли, яку вважає улюбленим напоєм.

Кане Танака народилася 2 січня 1903 року, що підтверджують численні документальні свідчення.