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Найстарішій мешканці планети виповнилося 118 років

Коне Танака живе в Японії.

Найстарішій мешканці планети виповнилося 118 років
Фото: скрін відео

Мешканка Японії Кане Танака, яку офіційно визнано найстарішою людиною на планеті, відсвяткувала 118-й день народження.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Танака народилася 2 січня 1903 року. Торік у вересні вона побила рекорд тривалості життя в Японії. Раніше він належав Набі Тадзімі, котра померла в квітні 2018 року в віці 117 років і 260 днів.

Зараз Коне Танака живе в будинку для літніх людей в Фукуоці. З початку пандемії вона рідко бачила свою сім'ю, але перебуває в гарному настрої, регулярно їсть і займається гімнастикою, зазначив телеканал.

За словами онука Кане, 60-річного Еідзі Танаки, вона здорова і насолоджується життям. Жінка відзначила свій новий рекорд пляшкою кока-коли, яку вважає улюбленим напоєм.

Кане Танака народилася 2 січня 1903 року, що підтверджують численні документальні свідчення.

Світовий рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман (Jeanne Calment), яка померла в серпні 1997 року у віці 122 років і 164 днів, проте дослідники сумніваються у достовірності даних.

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