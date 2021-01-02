Мешканка Японії Кане Танака, яку офіційно визнано найстарішою людиною на планеті, відсвяткувала 118-й день народження.
Про це повідомляє телеканал NHK.
Танака народилася 2 січня 1903 року. Торік у вересні вона побила рекорд тривалості життя в Японії. Раніше він належав Набі Тадзімі, котра померла в квітні 2018 року в віці 117 років і 260 днів.
Зараз Коне Танака живе в будинку для літніх людей в Фукуоці. З початку пандемії вона рідко бачила свою сім'ю, але перебуває в гарному настрої, регулярно їсть і займається гімнастикою, зазначив телеканал.
За словами онука Кане, 60-річного Еідзі Танаки, вона здорова і насолоджується життям. Жінка відзначила свій новий рекорд пляшкою кока-коли, яку вважає улюбленим напоєм.
Кане Танака народилася 2 січня 1903 року, що підтверджують численні документальні свідчення.
Світовий рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман (Jeanne Calment), яка померла в серпні 1997 року у віці 122 років і 164 днів, проте дослідники сумніваються у достовірності даних.